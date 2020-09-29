Вооруженные силы Азербайджана обстреляли села Армении

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают из артиллерийских орудий села возле Вардениса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают из артиллерийских орудий села возле Вардениса в Гегаркуникской области.

Ранее минобороны Азербайджана сообщили о том, что их войсками был полностью уничтожен «3-й мотострелковый полк», якобы дислоцированный в карабахском Мартуни.

Минобороны Армении опровергло эти данные, заявив, что противник пытается ввести дезинформацию.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана.

Россия и Франция призвали стороны к сдержанности. Но в данный момент вооруженное сопротивление продолжается. Есть раненные и погибшие как среди военных, так и среди мирных жителей.

Вооруженный конфликт двух стран длится уже около 30 лет.