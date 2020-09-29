Посол Азербайджана в РФ: «Мы что, должны еще 30 лет ждать, пока Армения вернет Карабах? Там дом моего отца...»

Азербайджанский дипломат, знаменитый певец Полад Бюльбюль оглы рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», чего хочет Баку в сегодняшнем конфликте на Южном Кавказе Фото: ТАСС

- Я знаю вашу радиостанцию, когда еду в машине, с удовольствием слушаю, она очень объективная. Поэтому готов ответить на ваши вопросы.

Но хочу подчеркнуть корень проблемы. Все говорят: сложите оружие, не надо воевать, давайте пойдем мирным путем. Давайте. 20% азербайджанской территории – 7 районов – оккупированы Арменией. И все эти 27 лет, начиная с 1994-го, когда было решено прекратить боевые действия, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. На эту тему есть четыре резолюции Совбеза ООН. Но если территории оккупированы - это корень всех проблем.

На этих территориях работают снайперы, это такая ползучая война. Она уже продолжается 26 лет. Этому надо положить конец.

Сегодняшнее руководство Армении во главе с господином Пашиняном делает абсурдные заявления по переговорам, чем их буквально уничтожают. И сегодня никаких мирных переговоров нет.

Последнее противостояние тоже началось с обстрелов с армянской стороны, так же, как в июле была провокация, якобы на уазике азербайджанская армия собиралась атаковать всю Армению, вообще, абракадабра какая-то! И когда ударили из тяжелых орудий с армянской стороны, естественно, наша армия ответила.

На этот раз произошло примерно то же самое. До этого в августе сумели захватить в плен руководителя диверсионной группы, который был заслан на территорию Азербайджана с целью проведения терактов. Понимаете, все сейчас рядятся в таких овечек, вот они бедные и несчастные, Азербайджан их обижает. С ними воюет. А они такие прямо мирные и пушистые! Захватили территории!

- Пресс-служба Ильхама Алиева сказала: никаких половинчатых решений Азербайджан не примет. Не половинчатое решение – это какое?

- Освобождение захваченных Арменией территорий. От армянской армии, не от населения Карабаха. Вы посмотрите, какие бои идут! Из каких орудий они стреляют! Это что, с неба упало все? Значит, это заготовлено, там огромные блиндажи, укрепительные заграждения, сделанные по всем правилам военного искусства.

Услышьте меня! Вы знаете, что в России принят закон о том, что даже обсуждение отчуждения части территории - это уголовное преступление? А тут 20% территории! И мы что, должны еще 30 лет ждать, пока Армения соблаговолит нам что-то отдать?

Фото: Александр КОЦ

- Но армянская сторона настаивает, что это вы напали.

- Пусть они уйдут с этих территорий. Никто на них нападать не будет. Сегодня, когда есть спутники, радиолокационное фиксирование, все до минуты известно. Кто и когда выстрелил, куда попал.

Но суть не в этом. Мы по уставу ООН имеем право на самозащиту. На освобождение своих территорий. Если весь мир признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, в том числе Россия признает целостность Азербайджана и не признает никакой там республики (Нагорного Карабаха, - ред.), то нужно вопрос решать по существу.

Понимаете, вы все время возвращаетесь к последствиям, а надо лечить причину. Если вы приходите к доктору, он должен лечить болезнь, а не ее симптомы.

- Давайте честно и откровенно, сейчас между Арменией и Азербайджаном – война?

- Называйте, как хотите. Для нас это освобождение территорий. В Шуше (город в Карабахе, - ред.) дом моего отца Бюльбюля. Я там дважды был: в 2007-м и в 2009-м. Дом разрушен. Без крыши, без окон. Мой отец был известным певцом, там стоял его памятник. Разрушено полпамятника. Вот я – азербайджанец. Мне 75 лет. И я хочу вернуться в отчий дом, отремонтировать его. Вот и все.

- Вы сейчас этого не можете сделать?

- Конечно, не могу. Оккупировано все там. Заминировано. Вы себе не представляете, что там творится. Выжженные земли!

Вот у нас за эти дни убито 10 гражданских лиц, двое детей. Есть такой у нас город Нафталан, может, слышали? Курорт, там нефть лечебная. Он вообще к Карабаху не относится! Там попал армянский снаряд в дом, пять человек убито. Разрушено 150 домов за эти дни на территории Азербайджана. На территории Армении ни одна бомба не упала. Все эти разговоры, что там турецкие наемники, это фейк полностью, от и до. Наша армия не нуждается сегодня в дополнительных силах. У нас в посольстве очень много обращений от азербайджанцев в России, которые просят послать их на фронт. И мы им всем говорим: огромное спасибо! Но сегодня наша армия в этом не нуждается. Она полностью оснащена, у нас самое современное вооружение.

- Если представить дерущихся детей, то кто же родители, которые должны…

- Родители в данном случае – минская группа ОБСЕ, где три сопредседателя – Россия, Америка и Франция. И каждый раз вот эти разговоры, что давайте миром. Давайте! Освободите территории, и будем давать статус Нагорному Карабаху. Никто же не отказывается. Кто хочет, чтобы умирали дети? Никто же не хочет, чтобы шла война, текла кровь. Но нас вынуждают к этому… У нас миллион беженцев, которые остались без домов! А куда их девать? Они требуют вернуть их на свои места проживания. И пока этого не будет, спокойствия не будет.

МЕЖДУ ТЕМ

Вардан Тоганян, посол Армении в РФ: Россию хотят вытолкнуть с Южного Кавказа

Армянский дипломат рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», когда Ереван попросит у Москвы военного вмешательства в Карабахский конфликт (подробности)