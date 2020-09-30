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Коронавирус Covid-19

Бедным странам могут выделить 12 миллиардов долларов на закупку вакцины от коронавируса

Закупить сыворотку можно будет сразу после того, как она будет доступна для покупки
Юлия КЕКОВА
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Бедным странам могут выделить 12 миллиардов долларов на закупку вакцины от коронавируса

Бедным странам могут выделить 12 миллиардов долларов на закупку вакцины от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирный банк (ВБ) сообщил о плане финансирования в размере 12 миллиардов долларов, благодаря которому бедные страны смогут закупить вакцину против коронавируса, когда она станет доступна. Предполагается, что финансирование в положительном случае будет выделено в следующие 12-18 месяцев. Об этом пишет газета Guardian.

Также сообщается, что организация просит ключевых участников в лице развитых стран поддержать эту инициативу.

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, это необходима, поскольку коронавирус оказывает большее влияние на страны с низким или средним доходами, чем на развитые страны, а также обеспечит доступность вакцины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией в марте 2020 года. Болезнь быстро распространилась по всему миру. По последним данным ВОЗ, число умерших от covid-19 превысило один миллион пациентов.

Распространение коронавируса в мире