В России могут закрыть треть заправок

Многие заправки могут закрыть из-за новых ГОСТов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Независимый топливный союз (НТС) сделал прогноз, согласно которому топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо будет оснащать новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива. В связи с этим в России с 1 октября вступит в силу новый национальный стандарт, предполагающий ряд дополнительных требований для заправок. В связи с чем треть из них может прекратить работу.

Кроме этого новый стандарт ужесточит требование к точности отпуска топлива. Вероятнее всего новые нормы сделают проще операционную работу добросовестным участникам рынка, а оснащение АЗС не станет большой проблемой, сообщает газета «Известия».

Прогноз НТС носит скорее рекомендательный характер, но участники рынка ожидают больших штрафов за несоответствие. Специалисты подчеркнули, что ни одна АЗС в России не обладает нужным ПО, а владельцам маленьких, не сетевых заправок и вовсе будет не подъемно по финансам.