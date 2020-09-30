Курс евро на 30 сентября 2020 опустился ниже 92 рублей Фото: REUTERS

Курс евро на 30 сентября 2020 во время валютных торгов после открытия Московской биржи снизился по отношению к рублю на один процент и достиг отметки в 91,97 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в среду на 11:40 по московскому времени.

Тем временем, курс доллара опустился на 0,7 процента, американская валюта составила 78,53 рубля.

Чуть позже, по состоянию на 11:46 по столичному времени, европейская валюта замедлили снижение до 0,9 процента и находилась на отметке в 92,04 рубля, доллар торговался на уровне 78,56 рубля, показывая снижение на 0,65 процента.

Напомним, ранее сайт kp.ru объяснял, что влияет на курс рубля, и почему российская валюта начала ослабевать в последнее время. Капиталы начала «перетекать» в золото и валюты иностранных государств из-за пандемии коронавирусной инфекции.