В Париже прогремел мощный взрыв

Звук, который очевидцы приняли за взрыв, оказался хлопком, возникшим, когда самолёт в небе над Парижем преодолел звуковой барьер. Фото: кадр из видео

В среду, 30 сентября, очевидцы сообщили о сильном похожем на взрыв хлопке в Париже. Об этом сообщило агентство Рейтер.

По информации СМИ, звук взрыва был слышен также и в пригородах французской столицы. BFM TV сообщает, что "взрыв", который раздался по всему Парижу и близлежащим пригородам, - это истребитель, преодолевший звуковой барьер. Эту версию подтвердила и местная полиция.

- Никакого взрыва в Париже и ближайших городах не было. Мощный хлопок – это звук от истребителя, который преодолел звуковой барьер. Большая просьба не загромождать линии экстренной помощи сообщениями о взрыве, - говорится в заявлении правоохранительного органа на странице в Twitter.

Напомним, что накануне вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек недалеко от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже, двое их них оказались в тяжелом состоянии.