Чехия вводит режим ЧС из-за второй волны коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чехии вводит режим чрезвычайной ситуации в стране с понедельника, 5 октября, в связи с ростом заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения республики Роман Прымула.

С понедельника, 1 октября, как сообщил Прымула, в республики на две недели закроются школы в районах, где коронавирус распространяется особенно быстрыми темпами. К таким регионам, в частности, относятся Прага и примыкающий к столице регион.

Срок действия режима - 30 дней, но его могут продлить. Ранее в стране уже действовал режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая.

Число ежедневного прироста жертв коронавирусной инфекции в сентябре превысило апрельский максимум. По данным Worldometers, в Чехии по состоянию на среду, 30 сентября, зарегистрировано 67 843 случаев заражения коронавирусом, из них 636 летальных исходов, выздоровели 32 759 пациентов.