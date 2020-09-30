МИД РФ назвало провокацией угрозы Германии по Навальному в ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел России Москва назвали провокационным заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным, которые прозвучали в рамках общеполитической дискуссии 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.

«Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против А. Навального с целью его отравления запрещённого Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН», — говорится в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России

В МИД РФ отметили, что такие «публичные измышления» воспринимают как продолжение «враждебной антироссийской линии» Германии, а также попытку переложить ответственность за нежелание взаимодействовать с Москвой по этому вопросу.

В ведомстве также напомнили, что Москва направляла Берлину три запроса по поводу ситуации с Навальным, но так и не получила ни одного ответа. В министерстве указали, что в связи с таким поведением немецкой стороны, а также её союзников по Евросоюзу и НАТО далее невозможно иметь никакие дела «именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнёт вести себя честно и ответственно».

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августе в Омске, когда ему стало резко плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Через несколько дней его доставили в Берлин. В начале сентября в ФРГ заявили, что блогера отравили ядом из группы боевых веществ «Новичок». Наличие яда в пробах подтвердили три лаборатории Берлина, а позже об этом заявили Швеция и Франция. Москва отправила запрос с просьбой предоставить подтверждающие этот факт результаты анализов, но так и не получила ответа. Процесс по проверке проб начала Организация по запрещению химического оружия.