С 1 октября лимит страхового возмещения по вкладам граждан повысится до 10 миллионов рублей

Если банк вдруг обанкротится или лишится лицензии, для его вкладчиков действует система страхового возмещения Фото: Александр ГЛУЗ

С четверга, 1 октября, вступают в силу новые правила страхового возмещения по вкладам граждан на случай, если банк вдруг обанкротится или лишится лицензии. Лимит такого возмещения вкладов, ранее составлявший 1,4 миллиона рублей, повышается до 10 миллионов рублей.

Однако, как писал сайт kp.ru, этот потолок повышается только для строго определенных случаев особых жизненных обстоятельств. Вклад в увеличенных до десяти миллионов рублей будет возвращен, если деньги получены одним из ниже перечисленных способов:

– от продажи жилья или земельного участка с жилым домом;

– по наследству;

– как возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и имуществу;

– это компенсационные и социальные выплаты или денежные пособия;

– деньги перечислили во исполнение решения суда;

– это денежный грант в форме субсидии.

Средства с депозита или вклада вернут за счет Агентства по страхованию вкладов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в России с 1 октября 2020: кому повысят оклады, а кого лишат льгот

К каким изменениям, важным для нашего кошелька, готовиться с 1 октября 2020 года (подробности).