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Коронавирус Covid-19

Добровольцам испытаний прививки от коронавируса объяснили принцип введения плацебо и вакцины

Александр Гинцбург рассказал подробности испытаний "Спутник V"
Ася КУЗНЕЦОВА
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После завершения испытаний все добровольцы узнают, получили они вакцину или плацебо

После завершения испытаний все добровольцы узнают, получили они вакцину или плацебо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", ни специалисты, которые вводят препарат, не знают что именно в инъекции - вакцина или плацебо, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также уточнил, что каждый доброволец получает отдельный код, благодаря которому одному человеку не введут и вакцину, и плацебо.

- Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код, - передаёт слова Гинцбурга РИА Новости.

Все участники исследования узнают после его окончания, что они получили - вакцин или плацебо.

Напомним, пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября. 9 сентября прививки поставили первым участникам исследования. В общей сложности, в этом этапе испытаний примут участие 40 тысяч человек. Из них 10 тысяч участников получат плацебо. Это нужно, чтобы убедиться в эффективности вакцины.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Россия сможет обсуждать полноценный экспорт вакцины от коронавируса в первом квартале следующего года.