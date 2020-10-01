Эксперты назвали уловки, которые помогают банкам не возвращать страховки

Банки ищут способы, чтобы не возвращать клиенту оплаченную страховку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты назвали уловки, на которые идут банки, чтобы не возвращать клиентам страховки. Новые правила, которые вступили в силу с 1 сентября 2020 года, защищают клиентов от навязывания страховых услуг.

Согласно 483-ФЗ банки должны выплачивать заемщику сумму страховки, если кредит погашен досрочно. За клиентом так же остается право расторгнуть договор страхования в 14-дневный срок, в период охлаждения.

Специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) говорят, что жалоб от «досрочников» поступает очень много. А вот представители страховщиков напоминают, что требовать выплат могут только клиенты, которые взяли кредит после 1 сентября.

Часто жалобы поступают на страхование жизни, речь о тех полисах, когда банк выступает выгодоприобретателем в части остатка по кредиту, а по остальной сумме бенефициаром становится страхователь.

- То есть, страховка оторвана от кредита. Его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, так как полис будет действовать и после расчета с банком, - объяснили в КонфОП.

Еще одна проблема – это частичное досрочное погашение. Это тоже никак не влияет на сумму страховки, хотя размер долга уменьшается, сообщает телеканал "360".

Не менее странно выглядит полная сумма страховки на весь кредит, которую человек оплачивает при оформлении займа. В такой схеме тоже никак не учитывается сокращение долга.

- В первом случае было бы правильно делать перерасчет страховой премии по итогам 12 месяцев, пропорционально «незапланированному» уменьшению суммы. Во втором тоже стоит ввести перерасчет, - поясняет «Известиям» председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

В некоторых случаях эксперты советуют отказываться от банковских страховок, так как их цены могут в 10 раз превышать рыночные.

- Многие банки в таком случае увеличивают процентные ставки по кредиту. Это надо учитывать. Но зачастую увеличение ставки для заемщика выгоднее, нежели оплата страхования, - советует эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.

Куда выгоднее будет застраховать свои обязательства и жизнь самостоятельно, скорее всего при таком варианте условия для человека будут выгоднее.