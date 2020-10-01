МИД РФ прокомментировало намерение Украины ставить на учёт пользователей ВКонтакте

Москва шокирована намерением Киева ставить на учёт пользователей социальной сети ВКонтакте. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Как писал сайт kp.ru, ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов правоохранители будут отслеживать и ставить на учет пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» на Украине. Он указал на то, что соцсеть запрещена на территории Незалежной из-за введенных санкций.

Напомним, согласно введенным несколько лет назад ограничений, на Украине заблокированы социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а также закрыт доступ к сервисам «Яндекса».