Пользователей «ВКонтакте» будут ставить на учет на Украине Фото: Александр ГЛУЗ

На Украине правоохранители будут отслеживать и ставить на учет пользователей российской социальной сети «ВКонтакте». В пятницу, 25 сентября, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, что данная соцсети запрещена на территории Незалежной из-за введенных санкций.

- На пользователях, которые используют этот ресурс, должна быть ответственность. По новой системы их будут ставить на учет. Если они и дальше будут распространять этот российский контент в Украине, то они будут получать блок и иметь дело с нашими правоохранителями, - сообщил Алексей Данилов.

Он отметил, что украинские технические специалисты вместе с зарубежными работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению «ВКонтакте».

Напомним, что несколько лет назад на Украине ввели ограничения, которые предполагают блокировку социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Также указом лидера Незалежной закрыт доступ ко всем сервисам «Яндекса».