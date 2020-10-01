Губернатор Вениамин Кондратьев: Продление программы кэшбэка сохранит высокую загрузку курортов Кубани до конца года

Курортный сезон на Черноморском побережье продолжается весь год. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Продление программы туристического кэшбэка позволит курортам Краснодарского края сохранять высокую загрузку до конца года, считает глава региона Вениамин Кондратьев. С начала 2020 года Кубань уже посетили более 9,5 миллионов туристов. При этом средняя заполняемость отелей, санаториев и других мест размещения гостей на Черноморском и Азовском побережье составила в среднем 70%.

Решение Правительства РФ возобновить программу кэшбэка продлевает туристический сезон в Краснодарском крае еще на несколько месяцев. Ведь многие туристические маршруты и здравницы Кубани привлекают гостей не только летом.

– Курортный сезон на Кубани длится круглый год, поэтому решение продлить программу кэшбэка для нашего региона особенно важно, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Заполняемость отелей на сегодняшний день высокая. На побережье Черного моря заполнено 70% номерного фонда, на Азовском – более 66%. Мы рассчитываем, что, в том числе за счет программы кэшбека, поток туристов до конца года будет высоким.

Весной курорты Краснодарского края временно прекратили работу из-за пандемии коронавируса. Туристический сезон возобновился с 1 июня, поэтапно, под наблюдением Роспотребнадзора и с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. За тем, как санатории и отели выполняют требования санитарных врачей, следят специальные группы мониторинга.

Напомним, Правительство РФ продлило действие программы кэшбэка на покупку туров по России до 10 января 2021 года. Из нововведений - увеличена максимальная сумма возврата за поездку: теперь она составляет 20 тысяч рублей (ранее вернуть можно было не более 15 тысяч рублей). Изменились и требования к срокам поездки. Если раньше кэшбэк можно было получить за тур продолжительностью от 4 ночей, то теперь он полагается за поездку длительностью от 2 ночей.

Выбрать турпоездку с кэшбэком нужно на сайте программы (https://russia.travel/). Обязательное условие - оплата за тур или размещение должна быть произведена картой «Мир». Кешбэк вернется туристу в течение 5 дней с момента оплаты поездки. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, на этот раз продажа туров и размещения по акции продлится не меньше полутора месяцев.