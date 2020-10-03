В аэропортах России коронавирус будут искать специально обученные шабаки

Шалайка была признана РКФ в 2018 году. Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознавания в толпе инфицированных коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния. Кинологи между называют своих подопечных шабаками.

«Дело в том, что собаки уникальной породной группы шалайки обладают очень точным и тонким нюхом. Они способны обнаружить любой запрещенный предмет и круглосуточно несут вахту безопасности в аэропорту», - сказал Голубев.

Они также могут распознавать взрывчатые, наркотические и другие вещества, а также молекулярные маркеры различных заболеваний. Кинологи с собаками будут работать в московских аэропортах, сообщает РИА Новости.

«На данный момент есть успешный опыт выявления по запаху специально обученными собаками таких недугов как диабет, болезнь Паркинсона, малярия и некоторых онкологических заболеваний», - отметил президент РКФ.

Голубев также рассказал, что шалайки - это гибрид среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. Представители породы обладают острым обонянием и способностью работать, как в лютый мороз, так и в жару.

Небольшой размер и вес позволяют животным передвигаться в ограниченных пространствах.

Президент РКФ рассказал, что шалайка была признана федерацией в 2018 году.