Федеральную трассу «Каспий» перекрыли из-за взрывов в Рязанской области. Фото: кадр из видео

Федеральную дорогу «Каспий» на Волгоград и Астрахань перекрыли из-за взрывов на военном арсенале в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

- Автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 «Каспий» перекрыто, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня днем рядом с военным складом в районе деревни Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь чуть позже перекинулся и на сам арсенал. Пожар на военных складах в настоящее время распространяется, тушение осложнено непрекращающимися взрывами снарядов.

Силы МЧС уже выехали на место происшествия, жителей ближайших населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуируют. С места происшествия личный состав и гражданский персонал оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Тушить пламя помимо бригад и спецтехники будут самолет Ил-76, пожарный поезд и пожарные танки.