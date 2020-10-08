Мексиканский ученый Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии Фото: REUTERS

Печальная весть пришла из Мексики: в среду, 7 октября, на 77-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина. Причиной смерти выдающегося ученого, одного из самых известных исследователей озоновых дыр, стал инфаркт.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Национальный автономный университет Мексики (UNAM), который более полувека назад со степенью бакалавра в химической инженерии закончил ученый.

«UNAM с прискорбием сообщает об уходе из жизни доктора наук Марио Молины», - говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Мaрио Молина (исп. Jose Mario Molina-Pasquel) — американский и мексиканский химик. Родился 19 марта 1943 года в Мехико, а в последние годы работал в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

В 1995 году Мaрио Молина вместе с двумя другими исследователями – американцем Шервудом Роуландом и голландцем Паулем Крутценом – был удостоен Нобелевской премии по химии за работы по роли газообразных галогеноалканов в истощении озонового слоя Земли.