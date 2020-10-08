Пушков высмеял снимок Зеленского в Букингемском дворце

Герцог и герцогиня Кембриджские приняли Зеленского и его супругу Елену в Букингемском дворце Фото: REUTERS

Снимки президента Украины Владимира Зеленского с первой леди Незалежной Еленой в Лондоне не могли пройти мимо внимания председателя комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова и, разумеется, не остались без его комментария.

Накануне супругов Зеленских принимали в Букингемском дворце герцог и герцогиня Кембриджские, а потом пресс-служба принца Уильяма и Кейт опубликовала в Twitter фотографии этой встречи. Видно, что всем четверым весело – и представители британской королевской семьи, и гости из Киева дружно смеются.

«Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу», - насмешливо прокомментировал фото Алексей Пушков на своей странице в соцсети.

Снимки встречи герцога и герцогини Кембриджских с Владимиром и Еленой Зеленскими опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт. Фото: twitter/KensingtonRoyal

«На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных – вполне», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед визитом Зеленского в Лондон британский МИД объявил, что Соединенное Королевство выделит Украине помощь в размере пяти миллионов фунтов (около 6,5 миллиона долларов).