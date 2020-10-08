Каждая пятая компания сократит штат в течение 2020 года

К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждая пятая компания в России сократит число своих сотрудников к концу года, если вторая волна коронавируса окажется схожей с первой и приведёт к таким же ограничениям.

По данным опроса, результаты которого опубликовала газета "Известия", компании уже снизили зарплаты 37% своих сотрудников, а 11% планируют принять подобные меры в будущем.

Отмечается также, что с начала эпидемии коронавируса в России заработок потеряли уже более четырёх миллионов человек, а к сокращению штата прибегли 47% российских компаний.