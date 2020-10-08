Правительственный десант остался доволен развитием Колымы

Фото: пресс-служба губернатора Магаданской области

Магадан с рабочим визитом посетила правительственная делегация, в состав которой вошли вице-премьеры федерального правительства Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. В региональном правительстве представители Кабмина обсудили выполнение отдельных поручений, данных по итогам рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток.

«МНОГОЕ ВЫПОЛНЕНО»

«В бОльшей степени контроль ведется со стороны главы региона. Федеральное правительство пообещало, что финансовые вопросы будут решены. На сегодня мы сверили часы. Уверен, что будет все выполнено в сроки. Но также уже многое выполнено. Это характеризует, что августовская встреча была не просто чтобы поговорить, а с настроем чтобы делать. Убеждённость в том, что все будет сделано – есть». – сказал Дмитрий Григоренко.

Отдельно Дмитрий Григоренко обратил внимание на необходимость очистки акватории бухты Нагаева от затонувших кораблей. Особенно это важно становится в свете строительства новой точки притяжения для жителей Магадана – прогулочного пирса парка Маяк.

В рамках нацпроекта «Образование» в поселке Снежный продолжается строительство школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест. В настоящий момент на стройплощадке вахтовым методом трудятся 60 человек, это специалисты из Москвы, Ульяновска, Калуги. С мая подрядчик ведет бетонные работы. До конца ноября строители планируют полностью закончить возведение монолита корпусов, сформировать тепловой контур здания. Закончить строительство объекта планируют в феврале 2021 года. Общая стоимость объекта – 408,5 млн рублей.

Достаточно большие суммы мы получили в качестве поддержки и эти деньги уже поступили в регион. Это касается социальных объектов, возводимых в рамках нацпроектов, точек роста, благоустройства, в том числе парка «Маяк». Речь идет не о том, чтобы установить малые формы и качели, речь идет о комплексном благоустройстве этой территории. Когда приезжал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, ему было представлено видение и подходы к благоустройству всей территории, зона реновации. И этот этап обретает реальные очертания – будем все убирать и на этом месте благоустраивать, включая и жилые дома, - пояснил губернатор Сергей Носов.

ДОРОГИ: БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Для приведения дорог региона в нормативное состояние до 2024 года по подсчетам РОСДОРНИИ и по возможностям подрядных организаций Магаданской области нам необходимо 3,1 млрд рублей ежегодно. Из них порядка 800 млн рублей – на ремонт аварийных сооружений, 2 млрд рублей – на реконструкцию и капитальный ремонт региональных дорог и 300 млн рублей – на реализацию нацпроекта БКАД в Магаданской агломерации. Важные вопросы – реконструкция опасных перевальных участков – около 100 км, асфальтирование подъездов к населенным пунктам, которые находятся на региональных дорогах – это около 76 км и восстановление аварийных мостов и водопропускных труб.

«В разработке находится проектно-сметная документация по 13 объектам, на общую сумму 8,13 млрд рублей», — доложил врио министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Дмитрий Воробьев.

«Для нас это не просто проверка исполнения поручений федеральными министерствами и ведомствами, это было совещание, обсуждение вопросов, путей решения проблем Магаданской области. Эти два дня были очень конструктивными и полезными. Были не просто обозначены проблемы. Намечены пути решения и акцент сделан на повышении эффективности работы за счет другого уровня организации решения процессов, за счет активности. Организация прямого канала общения с руководителями Правительства РФ очень важно для Магаданской области», - резюмировал Сергей Носов.