«Потеряли эпидемиологическую настороженность»: глава Якутии призвал жителей региона пользоваться масками

Глава Якутии Айсен Николаев выступил с обращением к жителям региона. Летом республике удалось существенно снизить заболеваемость коронавирусом, что дало возможность снять часть запретов, и практически вернуться к нормальной жизни. Но осенью ситуация с пандемией обострилась. Поэтому глава региона призвал население более внимательно относиться к собственному здоровью.

«Ситуация очень сложная, прежде всего, в городе Якутске. После летнего снижения город снова даёт 70% от общего числа заболевших в республике. Ежедневно выявляются новые случаи и в районах, к сожалению, даже в небольших сёлах», - отметил Айсен Николаев.

Глава региона считает, что жители республики утратили «эпидемиологическую настороженность». Перестали чувствовать личную ответственность за распространение инфекции.

«Многие решили, что коронавирус не страшен, большинство действительно переносит болезнь легко, - считает глава республики. - В результате, повсюду массовое нарушение санитарных требований, игнорирование масочного режима, социальной дистанции. К сожалению, нарушают как граждане, так и организации».

Айсен Николаев поручил главам муниципалитетов совместно с Роспотребнадзором и правоохранительными органами усилить контроль всех предприятий торговли и услуг на местах. Нарушители, которые своей халатностью создают угрозу здоровью и безопасности людей, будут незамедлительно закрываться.

«Я обращаюсь ко всем якутянам, ко всем жителям городов и сёл республики. За время пандемии мы стали больше доверять специалистам, а не демагогам, которые напропалую отрицали опасность инфекции и эффективность личной защиты. Сейчас есть уже исследования, что маски хоть и не гарантируют на все 100% защиты, но вместе с соблюдением социальной дистанции и повышенной гигиеной, защищают здоровых людей и становятся барьером для инфекции от уже заболевших», - сообщил Айсен Николаев.