Минобрнауки России представили концепцию развития Сахалинского университета

На встрече прозвучало мнение о том, что Сахалинский государственный университет должен стать центром развития науки и образования в островном регионе. Он будет работать в консорциуме с федеральными научно-исследовательскими институтами и крупными индустриальными предприятиями.

«Мы хотим значительно усилить университет. В этом году успешно запустили программу «двух дипломов» в партнерстве с 14 ведущими вузами России, – отметил Валерий Лимаренко. - В следующем учебном году расширим этот проект, учитывая новые направления в развитии экономики. Нам нужны молодые специалисты, которые будут изучать климат, «зеленую» энергетику, Мировой океан. Новая научная среда начнет развиваться под брендом «Сахалинтех». Это позволит нашей молодежи трудоустраиваться на ведущих предприятиях региона, а бизнесу – усилить свои позиции на международном рынке».

На базе главного островного вуза в ближайшие два года планируется открыть несколько научных центров. Сегодня совместно с Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля создается региональный центр климата. Сахалинская область станет пилотным регионом, где в таком формате будет вестись научная работа по снижению выбросов парниковых газов.

Совместно с Московским физико-техническим институтом запускается биоинжиниринговый центр. Он будет сосредоточен на изучении ресурсов Мирового океана. Также планируется создать научно-исследовательский институт нефти и газа ДВО РАН. Фокус внимания направлен не только на нефтегазохимический сектор, но и на альтернативную энергетику, в том числе водородные технологии.

Александр Сергеев рассказал об итогах выездной сессии РАН, которая впервые прошла на Сахалине с 29 сентября по 3 октября. Академик подчеркнул, что Сахалин как форпост России на Тихом океане – благодатная среда для развития науки. Особую актуальность приобретают исследования аквакультуры, технологии освоения шельфа, снижение углеродного следа.