Названы причины возникновения эха при разговоре по телефону

Оказалось, что эхо во время телефонного разговора может возникать по нескольким причинам. Фото: Shutterstock

Оказалось, что эхо во время телефонного разговора может возникать по нескольким причинам. При этом оно бывает двух разных видов - гибридное и акустическое. Однако ни в одном из случае эхо при телефонном разговоре нельзя объяснить прослушкой. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергея Данилова.

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля", - объясняет эксперт.

Если в ходе установления соединения задействована проблемная аналоговая линия или устаревшая аппаратура связи, эхо будут слышать все участники разговора. Подобный эффект также может возникать в IP-сетях, если не активирована функция эходавления.