В Вадинском районе Пензенской области установят памятник воину-афганцу

Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе на прошлой неделе. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области

В сентябре народный избранник провел прием граждан в Вадинском районе Пензенской области. Во время встречи местные жители попросили помочь с установкой памятника Александру Козлову.

Александр Васильевич родился в 1963 году в селе Судакаевка Вадинского района. В 1981 году был призван на службу в Вооруженные силы и отправлен в Афганистан. 19 января 1983 года во время проезда в составе колонны по маршруту Кабул - Пули-Хумри старший сержант, заместитель командира инженерно-технического взвода Александр Козлов был ранен при отражении нападения противника. За мужество и отвагу его посмертно наградили медалью «За боевые заслуги». Похоронен боец был в селе Выборное – в местную школу он ходил, когда был ребенком.

Александр Васильевич Козлов. Фото: Архив

Вопрос об установке памятника поднимался давно, но осуществить замысел удалось после того, как к делу подключились депутат Владимир Вдонин, военкомат и союз ветеранов Афганистана. Совместными усилиями средства были найдены: сейчас монумент изготавливается.

КСТАТИ

Помимо этого, в ходе приема были рассмотрены и другие вопросы: в частности, Владимир Васильевич помог в создании рекламного ролика о туристических достопримечательностях в Вадинском районе.

Также на прошлой неделе народный избранник выполнил просьбу жительницы села Потодеево Наровчатского района и выделил средства на покупку инвалидного кресла для ее сына Кирилла.