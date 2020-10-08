Почти 30 городов мира ограничили работу ночных клубов и баров из-за COVID-19

В Брюсселе бары закрываются с 8 октября. Пока что на месяц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ночные клубы и бары по всему миру начинают закрываться: почти 30 городов в Европе и Азии, а также в 11 штатах США ограничили деятельность увеселительных заведений из-за COVID-19. Среди тех, кто ввел коронавирусный запрет на работу баров, - Брюссель, Сеул, и Париж. В этих городах питейные заведения и ночные клубы не будут принимать клиентов в период от двух недель до одного месяца. Такие же меры собираются ввести и власти Нью-Йорка, сообщает «МК».

Коронавирусные ограничения начали вновь вводиться в разных странах в сентябре и октябре, когда заболеваемость резко подскочила. Так, в Париже бары и клубы закрыли с 6 октября. До этого увеселительные заведения французской столицы тоже работали с ограничениями - только до 22 часов. В Ницце бары останутся открытыми, но прекратят работать по ночам. В городе также запретили покупать и употреблять спиртное в общественных местах после 20 часов.

В Брюсселе бары и ночные клубы закрываются с 8 октября - пока что на месяц. А в Сеуле увеселительные заведения получили предписание прекратить работу еще с 9 мая. С 19 августа власти столицы Южной Кореи вновь обязали владельцев баров закрыть двери для посетителей.

В Швеции заведения общепита работают только до 24 часов, в Черногории рестораны и кафе закрываются в 22 часа. А мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что собирается прекратить работу ночных клубов.

Тем временем в российской столице работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. На дистанционную работу в обязательном порядке должны уйти люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Чтобы ограничить распространение коронавируса, в Москве продлены плановые школьные каникулы. С 5 октября ученики отправились по домам, и вместо одной недели они будут отдыхать 14 дней. Чтобы удержать школьников дома, столичные власти приняли решение ограничить действие льготных проездных в общественном транспорте.

- Дети остаются детьми. Удержать их дома – задача сложная. Конечно, они могут выходить гулять. Но точно – не болтаться по торговым центрам. И тем более, ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте, - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями тоже должны оставаться дома. Поэтому этим категориям москвичей также будет приостановлен льготный проезд в общественном транспорте. Сергей Собянин попросил отнестись к этим ограничениям с пониманием: как свидетельствует статистика, свыше 25% новых заболевших — это люди от 65 лет и старше. Причем, как показывает практика, только 10-15% из них подхватывает коронавирус от членов семьи. Большая часть пациентов заражается COVID-19 в общественных местах — в магазинах, в транспорте или на работе.