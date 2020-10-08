Офицеры облетели на вертолетах склады боеприпасов, которые загорелись в Рязанской области Фото: REUTERS

Специалисты Минобороны продолжают работать на месте взрыва в Рязанской области. 8 октября группа офицеров совершила очередной облет района происшествия на вертолетах Ми-8.

Также с рассветом они начали обследовать территорию склада боеприпасов ЗВО. Таким образом специалисты определяют оставшиеся очаги возгорания и зоны риска для дальнейшего принятия решений. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего группировка Минобороны включает в себя свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, 4 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 и 1 вертолет Ми-26 с водосливным устройством ВСУ-15.

Кроме этого, к месту происшествия прибыли водные отряды разминирования. В их числе 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО (Западного военного округа) и 32 единиц военной и специальной техники. Для мониторинга обстановки задействовали 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Напомним, взрывы и пожар на военном складе в Рязанской области начались 7 октября. Власти региона ввели режим ЧС. Начавшийся после взрыва пожар уже нанес большой ущерб прилегающим населенным пунктам.