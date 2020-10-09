Глава банка "Траст" Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве

Следователи задержали исполнительного директора национального банка "Траст" Михаила Хабарова.

Как сообщил его адвокат Владимир Слащев, Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали сразу после допроса в Следственном комитете. Об этом ТАСС рассказ защитник подозреваемого.

- После допроса в СК моего подзащитного Михаила Хабарова задержали. <...> Пресненский суд будет рассматривать вопрос о его аресте. Следствие ходатайствует о помещении Хабарова под стражу, - сказал Слащев.