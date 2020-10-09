Больше всего зараженных COVID-19 выявили среди офисных работников

Больше всего зараженных COVID-19 выявили у офисных работников Фото: Shutterstock

Чаще всех остальных коронавирусной инфекцией заражались в сентябре 2020 года офисные работники. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это, как правило, те люди, которые все лето или большую его часть провели в режиме дистанционной работы и в отпусках, а теперь они собрались и только осваивают новые правила социального поведения.

При этом Попова отметила, что случаи инфицирования covid-19 среди учителей относительно редко. Об этом руководитель ведомства рассказала в интервью «Российской газете».