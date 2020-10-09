Врач назвал дату, когда Трамп не будет угрожать окружающим заражением COVID-19

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Лечащий врач Шон Конли обозначил сроки, когда действующий президент США Дональд Трамп перестанет представлять угрозу для окружающих заражением коронавирусной инфекции.

По словам медика, вероятнее всего, это может произойти 10 октября, поскольку у американского лидер нет признаков прогрессирования заболевания. Об этом стало известно ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что у Трампа и его супруги Мелания врачи выявили covid-19. Сам президент тогда заявлял, что чувствует себя хорошо, однако вскоре у него проявились кашель и температура. Главу государства госпитализировали и сделали коктейль антител против ковида.

Тем временем, первая леди Америки Мелания переносит заболевание в более легкой форме. У нее только «мягкий кашель и головная боль». Спустя несколько дней Дональду Трампу и его жене стало заметно лучше.