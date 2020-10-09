Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 октября 2020: врачи выявили рекордный прирост заболевших

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 октября 2020 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил последние данные по новым случаям заражения коронавирусом в России на 9 октября 2020 года. За минувшие сутки в страна вирусом заразились еще 12 126 жителей, а общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 1 272 238 случаев.

Сегодняшний прирост новых зараженных стал максимальным с начала эпидемии. Предыдущий максимум - 11 656 случаев за день - был зафиксирован 11 мая. В относительном выражении прирост числа инфицированных впервые с начала июля ускорился до одного процента.

Выздоровели за один день еще 7 092 человека, таким образом, общее число пациентов, прошедших успешный курс лечения от коронавируса в России, составило 1 009 421. Число зарегистрированных за сутки в России летальных исходов из-за коронавируса составило 201 против 191 днем ранее, всего с начала эпидемии умерли 22 257 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки провели более 500 тысяч тестов на коронавирус, с начала распространения заболевания сделали уже более 49,6 миллиона исследований для диагностики инфекции.