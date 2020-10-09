Врач сообщил о взаимосвязи недостатка витамина D с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть косвенно связан с недостатком в осенний период витамина D. Об этом сообщил врач и телеведущий Сергей Малоземов.

По словам медики, данный витамин напрямую не влияет на восприимчивость к коронавирусу, но он значительно укрепляет иммунную систему человека, за чем чего его организм противостоит инфекции. При недостатку солнечного света осень организм получает значительно меньше витамина D.

- Одни из работ ученых, которая убеждаем в существовании этой взаимосвязи, говорит, что недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусом. Куда проще справиться с болезнью, если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови, - объяснил Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik.

Врач добавил, что поддерживать нормальный уровень элемента в организме можно за счет потребления морепродуктов и рыбы. Рыба при этом должна быть жирной и желательно морской: годится сельдь, лосось или скумбрия. Он подчеркнул, что большинству людей в российских условиях необходимо принимать этот витамин дополнительно.

Как ранее писал сайт kp.ru, «Сбер» дал свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом: по мнению специалистов, он наступит в России 8 ноября, в этот день число новых случаев заражения коронавирусом составит примерно 16,8 тысячи.