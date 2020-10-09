Строительство водовода в южных районах Чувашии начнется в 2021 году

Строительство Шемуршинского водовода начнется в 2021 году. Фото: пресс-служба правительства Республики Чувашия.

Строительство водовода в Шемуршинском, Комсомольском и Батыревском районах Чувашии начнется в 2021 году. Ранее старт работ был запланирован на этот год, однако проект потребовал технической доработки. Важный для региона объект очень ждут в южных районах республики: водовод обеспечит чистой питьевой водой более 100 тысяч человек,.

Строительство Шемуршинского водовода реализуется по нацпроекту «Чистая вода». До конца этого года Минстрой республики собирается заключить контракт с компанией-подрядчиком и доработать проектную документацию. Ведомство уже направило в Минстрой РФ заявку на 410,8 млн рублей, которые необходимо выделить для первого этапа строительства.

- Необходимо обеспечить четкий контроль за выполнением работ, потому что поездки по этим районам показывают, что люди реально нуждаются в воде, - подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев во время совещания по нацпроекту «Чистая вода».

Важный для региона объект глава республики держит на личном контроле. В августе этого года Олег Николаев побывал в Шемуршинском районе и на водохранилище на реке Карла, оценив ситуацию с водоснабжением. А в сентябре глава Чувашии во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным попросил поддержать проект строительства водовода на федеральном уровне.

- Конечно, сами вы с этим не справитесь. Это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. Над этим вам нужно с правительством активнее поработать, - отметил глава государства.

Шемуршинское водохранилище, расположенное на реке Карла, было построено в 2005-2009 годах для питьевого водоснабжения. На проект были потрачены почти 2 млрд. рублей из республиканского и федерального бюджетов. Однако объект так и не был достроен. Ни водохранилище, ни станция водоочистки, появившаяся позже, так и не были запущены. Вопрос их использования по-прежнему стоит очень остро. От нехватки чистой питьевой воды страдают не только Шемуршинский, но и близлежащие районы. Решение этой проблемы заложено в пятилетнюю комплексную программу развития Чувашии.

Чтобы в южные районы республики пришла чистая вода, необходимо построить разводящие магистральные водопроводы и 10 пусковых комплексов. Общая стоимость проекта оценивается в 1,7 млрд. рублей.