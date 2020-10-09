Президент Азербайджана объяснил, почему в стране находятся турецкие истребители

Алиев объяснил прибытие турецких F-16 в Азербайджан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители ещё до обострения конфликта в Нагорном Карабахе прибыли в Азербайджан, чтобы принять участие в военных учениях. Алиев подчеркнул, что истребители не задействованы в столкновениях с Вооружёнными силами Армении.

- Я согласен, что F-16 находятся на земле, они прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях. Но они не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях, - завил Алиев в эфире телеканала CNN.