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Спорт

Матыцин высказался об ограничениях на спортивных событиях из-за коронавируса

Министр спорта отметил в эфире Радио "КП", что "лучше сидеть в 1,5 метрах друг от друга, чем по домам"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Олег Матыцин прокомментировал ограничения, принятые для спортивных мероприятий из-за коронавируса

Олег Матыцин прокомментировал ограничения, принятые для спортивных мероприятий из-за коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что серьёзных изменений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, не произойдёт, и отметил, что существующий регламент позволяет снизить риски заражения между посетителями спортивных мероприятий.

- Мы вынуждены в новых условиях. Людям хочется быть вместе. Лучше сидеть в 1,5 метрах друг от друга, чем по домам, - заявил Матыцин в интервью Тине Канделаки на Радио "Комсомольская правда".