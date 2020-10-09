Олег Матыцин прокомментировал антидопинговые разбирательства в отношении российских спортсменов

Олег Матыцин назвал систему противодействии допингу в России одной из лучших в мире Фото: Иван МАКЕЕВ

Последствия антидопинговых разбирательств негативно сказываются на российском спорте, но Россия, на которую "обрушились все обвинения по допингу", взяла на себя такой "крест", заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" министр спорта России Олег Матыцин.

- Я, честно говоря, не вижу корреляцию между мерами, которые принимаются в России, и опасениями по делу в CAS. Я надеюсь, что у нас нет оттока спортсменов из-за последствий допинговых решений. Не соглашусь с тем, что все считают, что российская картина печальная. Имея опыт взаимодействия с международными организациями, могу сказать, что нынешняя система одна из лучших в противодействии допингу, - отметил Матыцин в беседе с Тиной Канделаки.