В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу

Фото: Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферый заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли редкий вид бабочек. По размерам они могут сравниться с птицей.

О необычной находке сотрудники заповедника написали в своем Facebook. По словам исследователей, голубая ленточница (Catocala fraxini) прилетела к ним сама. Обычно бабочка активна по ночам и летит на свет. Сотрудники заповедника отметили, что, как только прекратятся дожди, бабочку перенесут на ее любимое место - тополь.

Фото: Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферый заповедник

Голубая ленточница - один из крупнейших видов бабочек, обитающих в Европе. Размах ее крыльев в полете может достигать 110 миллиметров.

Покинутый людьми Чернобыльский заповедник пополняется все новыми редкими для Европы видами растений и животных. Сейчас там обитают свыше 250 видов птиц. Среди животных встречаются и охранные виды: заяц-беляк, бурый медведь, барсук, европейская норка и другие.