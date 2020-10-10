Netflix выпустила трейлер фильма об авторе «Гражданина Кейна». Фото: кадр из трейлера

Компания Netflix выпустила трейлер нового фильма Дэвида Финчера об авторе «Гражданина Кейна» - известном журналистке, критике и сценаристе Германе Манкевиче. Короткий трейлер, представляющий собой чередование стильных черно-белых кадров, появился на YouTube-канале американского поставщика фильмов и сериалов.

В описании к фильму говорится, что в нем представлен Голливуд 30-х годов глазами критика Германа Манкевича, которые пытается завершить свою работу над сценарием картины «Гражданин Кейн» вместе с Орсоном Уэллсом.

Главную роль в картине исполнил Гэри Олдман, в фильме также снялись Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие американские актеры. Кинокритики ожидают, что лента может стать одни из главных претендентов на «Оскар» от Netflix вместе с «Судом над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина.

Последним полнометражным фильмом Финчера был имевший немалый успех триллер «Исчезнувшая» 2014 года.

Премьера «Манка» запланирована на 4 декабря, а в ноябре он выйдет в ограниченный прокат в Соединенных Штатах.