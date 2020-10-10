Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 10 октября 2020: в столице заразились еще 4105 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 10 октября 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 10 октября 2020 года. За минувшие сутки инфекцию подхватили еще 4105 жителей российской столицы.

Отмечается, что за один день в Москве госпитализировали 1047 пациентов с подтвержденным диагнозом. При это за последнюю неделю в столичные медицинские учреждения из-за коронавируса попали на 13,3 процента больше зараженных, чем за предыдущую. Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю в полтора раза больше, чем за предыдущую.

Почти 42 процента новых зараженных москвичей – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 11,2 процента – дети, 4,4 процента – пожилые пациенты. На аппаратах искусственной вентиляции легких в Москве находится 263 человека.

Напомним, что в российской столице в настоящее время действует домашний режим для горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями – этим категориям лиц рекомендуют оставаться дома и перейти на удаленную работу.