Путин обсудил ситуацию в Карабахе с иранским президентом Рухани Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили карабахский конфликт, иранскую ядерную программу и перспективы взаимодействия по российской вакцине "Спутник V". Об этом сообщается пресс-служба Кремля в субботу, 10 октября.

- Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, - говорится в сообщении.

Во время разговора Хасан Рухани выразил Владимиру Путину поддержку достигнутым договоренностям о перемирии между Арменией и Азербайджаном, а также о запуске переговоров ради скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Напомним, что главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана приняли участие в трехсторонних переговорах, организованных МИД России в Москве. В результате 10-часового обсуждения стороны приняли решение о перемирии, которое вступило в силу сегодня в 12:00.