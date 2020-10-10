Станислав Черчесов принес соболезнования в связи со смертью Василия Кулькова

В субботу, 10 октября, стало известно о том, что ушел из жизни ветеран московского "Спартака" Василий Кульков. Ему было 54 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды. Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

В субботу, 10 октября, стало известно о том, что ушел из жизни ветеран московского "Спартака" Василий Кульков. Ему было 54 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

- Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича, — сказал председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Арнольдович Федун в интервью пресс-службе "Спартака".

В последние годы Кульков работал в академии московского "Спартака". В 2013 году привел дубль спартаковского клуба к победе в молодежном первенстве как старший тренер. А в 90-е годы Кульков играл за "Спартак", и его одноклубником был нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов. Сегодня, 10 октября, на пресс-конференции перед матчем против Турции, он принес соболезнования в связи со смертью Василия Кулькова:

- Понятно, что неприятное событие. Наши соболезнования от сборной и мои лично. Это неприятная новость, пусть земля ему будет пухом, - сказал Станислав Черчесов.