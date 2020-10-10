Артем Дзюба рассказал про теплые отношения с Александром Соболевым в сборной

Александр Соболев забил впервые в карьере гол за сборную. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, что теперь хорошо и тепло общается с нападающим Александром Соболевым в сборной. Некоторое время назад были слухи о конфликте между игроками "Зенита" и "Спартака", но теперь же все в прошлом. Как сказал Дзюба, он лично поздравил Соболева с первым голом за сборную - спартаковец пару дней назад забил шведам.

- Поздравить-то сразу же поздравил Соболева. Стали больше и лучше с ним общаться. Помню свой дебютный гол за сборную. Это большое событие для каждого. В любом случае - гол забил, а дальше все будет зависеть от него. Сразу же поздравил с голом, это нормальное явление. И Андрюху Мостового поздравил с дебютом, потому что это большое событие в карьере для каждого, - сказал Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем Лиги Наций против Турции.

Встреча России и Турции в рамках Лиги Наций пройдет завтра, 11 октября. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.