Важные новости о коронавирусе Фото: Александр ГЛУЗ

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 11 октября 2020 года составило 12 846 человек. Инфекцию выявили у граждан в 85 регионах страны. Об этом свидетельствуют данным оперштаба по борьбе с Covid-19.

От общего количества ковид-положительных врачи не наблюдают симптомов в 26% случаев. Также стало известно, что за сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые уже изобрели вакцину против коронавирусной инфекции. Осенью этого года они планируют представить миру еще одну сыворотку.

Напомним, чтобы уберечь себя от covid-19 эксперты рекомендуют гражданам следовать простым мерам безопасности - носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также в случае ухудшения самочувствия и обнаружении схожих симптомов с признаками ковида следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

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