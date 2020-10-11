Топ-5 лучших пород сторожевых собак составили кинологи Фото: Тимур ХАНОВ

Российские кинологи составили топ-5 лучших пород собак, которые лучше всего подходят для охраны дома.

По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком. Они проявляют недоверчивость к чужакам, незнакомым им людям, благодаря чему всегда хорошо реагируют на них.

- Их охранное поведение в какой то степени обусловлено породными особенностями, но они, конечно, как и любая другая собака, требуют дрессировки, - объяснил Голубев РИА Новости.

Также кинолог он назвал топ-5 лучших пород сторожевых собак:

1. Кавказская овчарка.

2. Московская сторожевая.

3. Среднеазиатская овчарка.

4. Тибетский масиф.

5. Русский черный терьер.

По словам Голубева, собаки, которых заводят для охраны, должны быть очень хорошо обучены, они должны четко выполнять указания хозяина и быть полностью управляемы. Приступать к дрессировке следует в с раннего возраста, когда будущий охранник еще щенок.