Определены 10 главных продуктов для рациона спортсменов и сторонников ЗОЖ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Часто можно услышать мнение, что для того, чтобы иметь стройное тело, необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Однако далеко не все знают, что на самом деле должно входить в рацион сторонников здорового образа жизни.
Турецкие авторы из Sabah назвали самые популярные "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и при этом поддерживают необходимый жировой баланс в организме человека.
10 главных продуктов для спортсменов и сторонников ЗОЖ:
- бананы,
- лосось,
- творог,
- ананас,
- овес,
- рыбий жир,
- сладкий картофель,
- миндаль,
- шпинат,
- шоколадное молоко.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что и как по мнению диетолога необходимо есть, если вы много времени проводите дома. Самые простые советы - записывать все съеденное за день, пить больше воды и немного сокращать порции.