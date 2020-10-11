Новые случаи заражения коронавирусом в России на 11 октября 2020: Впервые выявлено 13 тысяч заболевших

В России впервые выявлено 13 тысяч заболевших коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 13 634 новых случаев заражения коронавирусом. Ежесуточное число новых заражённых впервые за всё время пандемии COVID-19 в стране составило 13 тысяч. Общее число заразившихся за всё время составляет 1 298 718. Оперштаб сообщает, что новые случаи заражения зафиксированы во всех 85 регионах России. У 26,3% новых пациентов не было симптомов болезни.

Больше всего заражённых выявлено за минувшие сутки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском административном округе.

За сутки от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 149 человек, а всего за время эпидемии от вируса погибли 22 597 пациентов.

Полностью выздоровели за минувшие 24 часа 4 240 человек. Российские врачи смогли вылечить с момента начала пандемии коронавируса в стране более одного миллиона человек.