Врачи рассказали о состоянии девочки из Свердловской области, которую мать полгода прятала в шкафу

Минздрав Свердловской области рассказал, как чувствует себя девочка из Карпинска. Фото: социальные сети

Пресс-служба Минздрава Свердловской области рассказала о состоянии ребенка, которого мать полгода прятала в шкафу.

«Девочка из Карпинска, находящаяся на лечении в Областной детской клинической больнице номер 1, ест, спит, играет», — сообщили в Минздраве.

Напомним, что младенца доставили спецбортом в Екатеринбург в пятницу, 9 октября, в тяжелом состоянии. При поступлении в больницу она весила всего три килограмма и сто грамм. Как выяснилось, полгода мать девочки прятала ее в шкафу. Ребенка обнаружили подруги женщины, которые пришли к ней в гости. Они забрали девочку и сообщили о ситуации в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что женщина воспитывает еще и 13-летнюю дочь. Семья на учете в ПДН не состояла, соседи на них не жаловались.