Главный инфекционист США сообщил, что не разрешал использовать свои слова в предвыборном ролике Трампа

Слова Фаучи были взяты из его мартовского интервью телеканалу Fox News, в котором он хвалил работу федеральных властей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что не давал согласие на использование его слов в предвыборном ролике президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.

10 октября, после выздоровления Трампа, его избирательный штаб выпустил ролик, в котором рассказывалось о вкладе президента в борьбу с пандемией коронавируса в США.

- Президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка — тоже. Вместе мы справились с этой задачей, защищая наших пожилых людей, обеспечивая им жизненно важные лекарства в рекордно короткие сроки, не щадя денег, - говорит закадровый голос.

Сразу после этого в ролике показан фрагмент интервью доктора Фаучи, на котором он говорит: "Я не могу представить, чтобы кто-то мог сделать больше". Из-за этого при просмотре ролика кажется, что Фаучи говорит о политике Трампа в борьбе с коронавирусом.