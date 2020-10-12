В Беларуси начали административный процесс против журналистов, работавших на акции протеста

Против белорусских журналистов, освещавших акции протеста, начали административный процесс Фото: REUTERS

В отношении белорусских журналистов, работающих в негосударственных СМИ и освещавших акцию протеста в воскресенье, 11 октября, начали административный процесс. Об этом заявила Белорусская ассоциация журналистов, ссылаясь на Романа Лашкевича - сотрудника пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.

Ранее стало известно, что в Беларуси на акции протеста задержаны 15 журналистов. Среди них корреспонденты агентства БелаПАН, газет "Народная воля", "Новы час", "Белорусы и рынок", телеканала "Белсат", интернет-ресурса Onliner и издания "Наша Нива".

Официальный пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила порталу tut.by, что во время протеста задержаны были 14 журналистов. Она также отметила, что не знает о дальнейших действиях в их отношении и надеется, что "всё будет хорошо".