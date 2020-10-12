Протесты в Белоруссии, последние новости на 12 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

В воскресенье, 11 октября, в Белоруссии вновь было не спокойно. Фото: REUTERS

В воскресенье, 11 октября, в Белоруссии вновь было не спокойно. В Минске и других городах снова прошли несанкционированные акции протеста. Милиция усилила меры безопасности в Минске, в центр стянули технику.

ОМОН задерживал людей Фото: REUTERS

Во время митингов сотрудники ОМОНа задерживали журналистов среди которых оказались корреспонденты «КП-Беларусь». Журналист Алеся Добыш и фотограф Святослав Зоркий были задержаны в Минске, а Павел Мицкевич - в Гомеле. Сотрудники редакции были в жилетках с надписью «Пресса», при себе имели редакционные удостоверения. Спустя несколько часов их отпустили, однако множество коллег-юурналистов остались в Октябрьском РУВД.

В Минске на некоторое время закрывались станции метро. Среди них: Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы.

Для разгона митинга силовики применили водометы и светошумовые гранаты. Фото: REUTERS

Для разгона митинга силовики применили водометы и светошумовые гранаты. Протестующие в ответ забрасывали правоохранителей попавшими под руку предметами. ОМОН задерживал людей, но точное число задержанных пока не известно.

Накануне воскресных митингов Александр Лукашенко в СИЗО пообщался с членами координационного совета оппозиции. Президент страны поговорил с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико, членом президиума координационного совета юристом Лилией Власовой и координатором оппозиционного штаба Юрием Воскресенским.

Во время митингов сотрудники ОМОНа задерживали журналистов Фото: REUTERS

После этой встречи домой впервые за четыре месяца позвонил муж Светланы Тихановской - нынешнего лидера протеста. На следующий день стало известно об изменении меры пресечения двум арестованным по делу о беспорядках в Белоруссии. Речь идет о директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче и политологе Юрии Воскресенском. Их выпустили из СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко в СИЗО пообщался с членами координационного совета оппозиции

Цель встречи - услышать мнения всех (подробности)