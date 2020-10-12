Специалисты назвали восемь продуктов, ускоряющих старение

Названы восемь продуктов, ускоряющих старение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкое издание Sabah опубликовало список продуктов, ускоряющих старение кожи и организма в целом.

Авторы материала рассказали, что употребление сахара способствует повреждению липидов и белка, а следовательно приводит к снижению упругости кожи и развитию морщин.

Трансжиры, содержащиеся в фастфуде, маргарине и жареной еде, создают риск развития сердечных заболеваний и наносят вред кровеносным сосудам, а также снижают скорость кровотока в кожных покровах.

Колбаса, сосиски и другое переработанное мясо, а также соль и кофе провоцируют обезвоживание, которое приводит к старению кожи. Кроме того, они снижают количество витамина С в организме, важного для образования коллагена.

Также клетки кожи способен повредить жареный картофель.

Ускорить старение из-за расширения сосудов способна пряная пища. Частое потребление специй может также вызвать аллергические реакции и вздутие живота или постоянное покраснение.

В публикации также рекомендовано не есть мясо, приготовленное на углях, если оно уже подгорело.